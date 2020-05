Dybala Juventus, fine dell’incubo: UFFICIALE, la Joya guarisce dal COVID (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dybala Juventus – Ottime notizie in casa Juventus. Sono arrivati gli esiti del doppio tampone per Paulo Dybala. Anche l’argentino ha superato il coronavirus e può essere considerato guarito. Finalmente dopo più di 60 giorni da infetto, la Joya può tornare a sorridere. Adesso potrà tornare ad allenarsi in gruppo dal 18 maggio. La Joya commenta la notizia con un post sui social. Dybala Juventus, l’argentino è guarito Lo riferisce la Juventus con un comunicato diramato poco fa: “Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-COVID 19 – si legge sulla nota del club bianconero – .Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento ... Leggi su juvedipendenza FOTO | Juventus - l'annuncio di Dybala su Instagram : "Sono finalmente guarito dal Coronavirus"

Juventus - Dybala è guarito : tampone negativo. Torino - un giocatore trovato positivo : ora che succede?

Dybala guarito dal Coronavirus/ L'attaccante della Juventus non è più in isolamento (Di mercoledì 6 maggio 2020)– Ottime notizie in casa. Sono arrivati gli esiti del doppio tampone per Paulo. Anche l’argentino ha superato il coronavirus e può essere considerato guarito. Finalmente dopo più di 60 giorni da infetto, lapuò tornare a sorridere. Adesso potrà tornare ad allenarsi in gruppo dal 18 maggio. Lacommenta la notizia con un post sui social., l’argentino è guarito Lo riferisce lacon un comunicato diramato poco fa: “Pauloha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-19 – si legge sulla nota del club bianconero – .Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento ...

romeoagresti : #Juventus: #Dybala è gurarito dal coronavirus // Dybala is cured of coronavirus ?????? @GoalItalia - SkySport : ? GOAL WEEK ? «PAULO DYBALA, al minuto 93» ? Dybala salta Luiz Felipe, resiste al contrasto con Parolo e incrocia… - SkySport : Juventus, Dybala esulta: è guarito dal coronavirus - kushal_keshav : RT @romeoagresti: #Juventus: #Dybala è gurarito dal coronavirus // Dybala is cured of coronavirus ?????? @GoalItalia - juventusxsempr : Il numero 10 bianconero archivia l’esperienza Covid dopo 45 giorni. Test negativo! ???????? #dybala #juventus @ Turi… -