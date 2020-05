Disney, il CEO Bob Chapek: "Altri titoli distribuiti in streaming, in futuro valuteremo la strategia" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il CEO della Disney, Bob Chapek, ha confermato che Altri titoli potrebbero essere distribuiti in streaming e la strategia dello studio potrebbe essere modificata. Disney ha confermato che Altri film potrebbero essere distribuiti online saltando le proiezioni nelle sale durante e dopo l'emergenza legata al COVID-19. A rivelarlo è stato l'amministratore delegato dello studio, Bob Chapek, durante il tradizionale appuntamento con gli azionisti. Chapek ha spiegato: "Crediamo molto nel valore dell'esperienza cinematografica nelle sale. Ma crediamo anche che a causa delle dinamiche in fase di cambiamento ed evoluzione dei consumatori o situazioni di un certo tipo come il Coronavirus, potremmo essere obbligati a compiere dei cambiamenti a quella strategia generale. valuteremo caso per caso i nostri film mentre affrontiamo la situazione". Artemis Fowl è ... Leggi su movieplayer Coronavirus | la Disney richiama l’ex ceo Bob Iger per l’emergenza (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il CEO della, Bob, ha confermato chepotrebbero essereine la strategia dello studio potrebbe essere modificata.ha confermato chefilm potrebbero essereonline saltando le proiezioni nelle sale durante e dopo l'emergenza legata al COVID-19. A rivelarlo è stato l'amministratore delegato dello studio, Bob, durante il tradizionale appuntamento con gli azionisti.ha spiegato: "Crediamo molto nel valore dell'esperienza cinematografica nelle sale. Ma crediamo anche che a causa delle dinamiche in fase di cambiamento ed evoluzione dei consumatori o situazioni di un certo tipo come il Coronavirus, potremmo essere obbligati a compiere dei cambiamenti a quella strategia generale.caso per caso i nostri film mentre affrontiamo la situazione". Artemis Fowl è ...

sakura_yazawa : RT @FilSava: Si presenta all'assemblea degli azionisti Disney con 700K firme per chiedere lo stop ai contenuti LGBT nei cartoni. -- Rispo… - butera_linda : RT @FilSava: Si presenta all'assemblea degli azionisti Disney con 700K firme per chiedere lo stop ai contenuti LGBT nei cartoni. -- Rispo… - DanielaScalcob : RT @FilSava: Si presenta all'assemblea degli azionisti Disney con 700K firme per chiedere lo stop ai contenuti LGBT nei cartoni. -- Rispo… - SuperElis2 : RT @FilSava: Si presenta all'assemblea degli azionisti Disney con 700K firme per chiedere lo stop ai contenuti LGBT nei cartoni. -- Rispo… - FMGibellini : RT @FilSava: Si presenta all'assemblea degli azionisti Disney con 700K firme per chiedere lo stop ai contenuti LGBT nei cartoni. -- Rispo… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney CEO Disney, il CEO Bob Chapek: "Altri titoli distribuiti in streaming, in futuro valuteremo la strategia" Movieplayer.it Disney, il CEO Bob Chapek: "Altri titoli distribuiti in streaming, in futuro valuteremo la strategia"

Il CEO della Disney, Bob Chapek, ha confermato che altri titoli potrebbero essere distribuiti in streaming e la strategia dello studio potrebbe essere modificata. Disney ha confermato che altri film p ...

Disney, un regno magico invaso dalla pandemia

New York - C’era una volta il Magic Kingdom. Il Regno Magico di Disney. Un marchio che è simbolo stesso della “Fabbrica dei sogni” hollywoodiana e delle sue fortune globali. Ma Disney, reduce da un lu ...

Il CEO della Disney, Bob Chapek, ha confermato che altri titoli potrebbero essere distribuiti in streaming e la strategia dello studio potrebbe essere modificata. Disney ha confermato che altri film p ...New York - C’era una volta il Magic Kingdom. Il Regno Magico di Disney. Un marchio che è simbolo stesso della “Fabbrica dei sogni” hollywoodiana e delle sue fortune globali. Ma Disney, reduce da un lu ...