Coronavirus, la pallanuoto si ferma: scudetti non assegnati (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sospesi i campionati di pallanuoto per l’emergenza Coronavirus. Niente scudetti e blocco retrocessioni. ROMA – Mentre il calcio spera di ripartire, un altro sport ha annunciato lo stop definitivo per questa stagione. Sono stati sospesi i campionati di pallanuoto per l’emergenza Coronavirus con la Federazione che ha bloccato le retrocessioni e non assegnato gli scudetti. Una ripartenza nella prossima stagione, quindi, con lo stesso roster di questo campionato. Da decidere, invece, il destino dei campionati giovanili con le fasi finali che potrebbero slittare in estate con modalità alternative. Sospesi i campionati di pallanuoto, Barelli: “Stop inevitabile” La decisione di sospendere i campionati è stata presa dalla Federazione con il presidente Barelli che ha parlato di “stop inevitabile perché nelle condizioni attuali ... Leggi su newsmondo Coronavirus - oltre 214.000 casi totali. Parietti : “Ho avuto il coronavirus”. Sospesi i campionati di pallanuoto – DIRETTA

Francesco Di Fulvio - pallanuoto : “Battere il coronavirus è la nostra Olimpiade. Campionato? Spero riprenda in estate”

Coronavirus - Settebello/ Asta benefica per l'anello degli iridati di pallanuoto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sospesi i campionati diper l’emergenza. Nientee blocco retrocessioni. ROMA – Mentre il calcio spera di ripartire, un altro sport ha annunciato lo stop definitivo per questa stagione. Sono stati sospesi i campionati diper l’emergenzacon la Federazione che ha bloccato le retrocessioni e non assegnato gli. Una ripartenza nella prossima stagione, quindi, con lo stesso roster di questo campionato. Da decidere, invece, il destino dei campionati giovanili con le fasi finali che potrebbero slittare in estate con modalità alternative. Sospesi i campionati di, Barelli: “Stop inevitabile” La decisione di sospendere i campionati è stata presa dalla Federazione con il presidente Barelli che ha parlato di “stop inevitabile perché nelle condizioni attuali ...

Agenzia_Ansa : Stop ai campionati di #pallanuoto, il titolo non sarà assegnato. La Federazione: 'Non è possibile una ripresa in te… - ChiccoParigi : RT @sportface2016: +++#Pallanuoto, stop ai campionati. In #Italia l'unico sport di squadra ancora non sospeso rimane il #calcio+++ #Coronav… - mattiamaestri46 : RT @sportface2016: +++#Pallanuoto, stop ai campionati. In #Italia l'unico sport di squadra ancora non sospeso rimane il #calcio+++ #Coronav… - supercicciolo : RT @sportface2016: +++#Pallanuoto, stop ai campionati. In #Italia l'unico sport di squadra ancora non sospeso rimane il #calcio+++ #Coronav… - rumba_magica : RT @sportface2016: +++#Pallanuoto, stop ai campionati. In #Italia l'unico sport di squadra ancora non sospeso rimane il #calcio+++ #Coronav… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pallanuoto Coronavirus e fase 2: le news di oggi in Italia sui contagi Sky Sport Coronavirus fase 2, termoscanner in spiaggia e tra gli ombrelloni almeno 10 metri

«Vacanze diverse». È in queste due parole l’estate dell’emergenza da coronavirus. Le ha scandite il ministro Dario Franceschini durante l’audizione in commissione al Senato, in cui ha tracciato a gran ...

Pallanuoto, stagione conclusa: stop a tutti i campionati

Savona. La Federazione Italiana Nuoto comunica che, non essendo possibile garantire la ripresa in tempi brevi dello svolgimento regolare delle attività a causa dell’emergenza Covid-19, ha disposto la ...

«Vacanze diverse». È in queste due parole l’estate dell’emergenza da coronavirus. Le ha scandite il ministro Dario Franceschini durante l’audizione in commissione al Senato, in cui ha tracciato a gran ...Savona. La Federazione Italiana Nuoto comunica che, non essendo possibile garantire la ripresa in tempi brevi dello svolgimento regolare delle attività a causa dell’emergenza Covid-19, ha disposto la ...