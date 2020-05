Coronavirus | concessi i domiciliari a uno dei carcerieri del bimbo sciolto nell’acido

LegaSalvini : RISCHIO COVID, CONCESSI I DOMICILIARI A UNO DEI CARCERIERI DEL BAMBINO SCIOLTO NELL’ACIDO - Isabeau_148 : Bravi 5 patacche complimenti ?????????????? - ALisimberti : RT @LegaSalvini: RISCHIO COVID, CONCESSI I DOMICILIARI A UNO DEI CARCERIERI DEL BAMBINO SCIOLTO NELL’ACIDO - 8020Tizio : RT @LegaSalvini: RISCHIO COVID, CONCESSI I DOMICILIARI A UNO DEI CARCERIERI DEL BAMBINO SCIOLTO NELL’ACIDO - bb91687509 : RT @fabbri333: Rischio Covid, concessi i domiciliari a uno dei carcerieri del bambino sciolto nell’acido -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus concessi

E’ in corso in queste ore la consegna di oltre 40 computer ad altrettanti ragazzi della scuola secondaria inferiore che non ne erano dotati e non avevano possibilità di acquistarlo. I dispositivi, con ...All’insegna un po’ del «vorrei ma non posso» e un po’ del «potrei ma non voglio» il congelamento dei vari uffici a Palazzo di Giustizia sembra destinata a scongelarsi ben poco quando, lunedì 11 maggio ...