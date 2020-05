Zaniolo, recupero graduale dall’infortunio: presto a Trigoria (Di martedì 5 maggio 2020) Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in campo dopo l’infortunio al ginocchio: il centrocampista della Roma sta recuperando dalla rottura del crociato Lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus potrebbe portare una bella notizia in casa giallorossa. Nicolò Zaniolo, fermo dalla gara con la Juve a causa della rottura del legamento crociato, potrebbe tornare in campo se mai dovesse riprendere il campionato. Il giocatore sta meglio, ed è pronto per iniziare a lavorare sul campo e in palestra con lo staff della Roma. Come spiega il Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe presto tornare a Trigoria per svolgere lavoro atletico e poi lentamente riprendere il pallone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Roma - adesso Zaniolo è senza pressioni : il recupero procede al meglio (Di martedì 5 maggio 2020) Nicolòpotrebbe tornare in campo dopo l’infortunio al ginocchio: il centrocampista della Roma sta recuperando dalla rottura del crociato Lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus potrebbe portare una bella notizia in casa giallorossa. Nicolò, fermo dalla gara con la Juve a causa della rottura del legamento crociato, potrebbe tornare in campo se mai dovesse riprendere il campionato. Il giocatore sta meglio, ed è pronto per iniziare a lavorare sul campo e in palestra con lo staff della Roma. Come spiega il Corriere dello Sport, il giocatore potrebbetornare aper svolgere lavoro atletico e poi lentamente riprendere il pallone. Leggi su Calcionews24.com

BiRaskolnikov : @JimCapsCup Quindi Zaniolo potrebbe rompersi come gli altri, anche se il periodo di recupero risultasse allungato (… - Matteo86057623 : RT @Fraboys69: Troll o meno leggevo con piacere gente paragonare zaniolo a qualsiasi cc della serie a e non solo. Poi ho letto zaniolo>erik… - Fraboys69 : Troll o meno leggevo con piacere gente paragonare zaniolo a qualsiasi cc della serie a e non solo. Poi ho letto zan… - VoceGiallorossa : ?? Con il recupero di Zaniolo, @cengizunder sempre più in bilico #Calciomercato #ASRoma - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Roma, #Zaniolo sulla via del recupero: in campo con la Juve? Il recupero del centrocampista giallorosso prosegue, il p… -