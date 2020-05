Tyler Rake: Netflix conferma il sequel, Joe Russo tornerà in veste di sceneggiatore (Di martedì 5 maggio 2020) Netflix ha messo in cantiere ufficialmente il sequel di Tyler Rake, prodotto ancora dai fratelli Russo e scritto da Joe Russo; attesa per la conferma del ritorno di Chris Hemsworth. Netflix ha dato la luce verde al sequel di Tyler Rake, il film action con Chris Hemsworth avrà un seguito che vedrà il ritorno di Joe Russo in veste di sceneggiatore. Il nuovo film sarà prodotto ancora una volta dalla AGBO dei fratellu Russo, che sta attualmente lavorando per garantirsi il ritorno di Sam Hargrave alla regia del sequel e della star Chris Hemsworth nel ruolo del mercenario Tyler Rake. Hemsworth, però, ha già anticipato che firmerà solo dopo che la sceneggiatura sarà completa. "Siamo in fase preliminare. NOn sappiamo ancora che direzione prenderà la storia, se torneremo indietro nel ... Leggi su movieplayer Tyler Rake - Chris Hemsworth ringrazia i fan : "Lo avete reso il film numero 1 al mondo" (VIDEO)

