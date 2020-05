Trasporto aereo, Istat conferma crollo improvviso e verticale dopo 10 anni di boom (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – L’Istat ha diffuso i dati sull’andamento del Trasporto aereo, delineando in termini numerici lo scenario piuttosto evidente della crisi da quando l’Oms ha dichiarato lo stato di pandemia a livello globale. Lo scorso mese di marzo nel nostro Paese sono stati cancellati due voli su tre ed i passeggeri sono diminuiti dell’85% (da circa 14 milioni a poco più di 2 milioni). Emblematico il raffronto tra il movimento passeggeri registrato domenica 23 febbraio negli aeroporti italiani (poco meno di 460 mila passeggeri) e domenica 29 marzo quando sono transitati appena 6.800 viaggiatori tra partenze e arrivi. Preludio a quanto il settore perderà ancora: nel mese di maggio circa 17,9 milioni di passeggeri trasportati e fino ai 21 milioni stimati nel prossimo mese di agosto, quando, nella migliore delle ipotesi, si assisterà alla ... Leggi su quifinanza Crisi del trasporto aereo - Ryanair prevede 3.000 esuberi

I dettagli della Fase 2 e i problemi del trasporto aereo

Trasporto aereo : ripartenza difficile - occorrono misure chiare a livello nazionale e internazionale (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – L’ha diffuso i dati sull’andamento del, delineando in termini numerici lo scenario piuttosto evidente della crisi da quando l’Oms ha dichiarato lo stato di pandemia a livello globale. Lo scorso mese di marzo nel nostro Paese sono stati cancellati due voli su tre ed i passeggeri sono diminuiti dell’85% (da circa 14 milioni a poco più di 2 milioni). Emblematico il raffronto tra il movimento passeggeri registrato domenica 23 febbraio negli aeroporti italiani (poco meno di 460 mila passeggeri) e domenica 29 marzo quando sono transitati appena 6.800 viaggiatori tra partenze e arrivi. Preludio a quanto il settore perderà ancora: nel mese di maggio circa 17,9 milioni di passeggeri trasportati e fino ai 21 milioni stimati nel prossimo mese di agosto, quando, nella migliore delle ipotesi, si assisterà alla ...

istat_it : Trasporto aereo: l’emergenza Covid-19 ha interrotto bruscamente l’evoluzione positiva del settore. Rispetto allo sc… - zazoomnews : Trasporto aereo Istat conferma crollo improvviso e verticale dopo 10 anni di boom - #Trasporto #aereo #Istat… - ernestocaprari : RT @dariodivico: Trasporto aereo / In sole cinque settimane si è passati dai 459.709 passeggeri in arrivo e in partenza di domenica 23 febb… - Notiziedi_it : Effetto coronavirus sul trasporto aereo, a marzo passeggeri -85% - Notiziedi_it : Trasporto aereo, a marzo passeggeri -85% -