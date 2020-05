Taika Waititi dirigerà il prossimo film di Star Wars

Leggi su zon

(Di martedì 5 maggio 2020)dopo il successo di Jojo Rabbit è stato scelto per dirigere ildidirigerà ilcapitolo della saga di. Il regista neozelandese, premio Oscar come ”Migliore sceneggiatura” agli oscar 2020 per la pellicola Jojo Rabbit, torna dietro la cinepresa dopo aver girato l’episodio finale della serie The Mandalorian ambientata sempre nell’universo di. La nuova pellicola, come lo stessoha anticipato, è stata scritta da lui insieme Krysty Wilson-Cairns, sceneggiatrice di 1917. Ma non sono solo queste novità che riguardano l’universo di: come è stato annunciato da Leslye Headland (creatrice della serie di Netflix Russian Doll), lei stessa realizzerà una nuova serie ambientata nell’universo per Disney+. Questo progetto si ...