Su pessimisti e delatori dei vicini di casa

(Di martedì 5 maggio 2020) È notevole la foga con cui intellettuali e opinionisti ci tengono tantissimo a dire che no, dopo la pandemia non saremo affatto migliori! Saremo peggio! Le persone fanno schifo, hanno sempre fatto schifo e faranno ancora più schifo! Secondo Hollebeckq il Covid è il tramonto dell'Occidente – uno all'anno, in media – il buon Mughini se sente dire che dopo la pandemia saremo migliori "mette mano alla pistola" e i programmi TV sono il trionfo di uomini di mondo che con sopracciglio alzato e sorrisetto travagliesco dicono "nah". I social pullulano di Terminator di ottimisti. Girano a caccia di qualcuno con una speranza e passano ore a cercare di convincerlo che sbaglia. I più moderati ti dicono "non mi hai convinto" a cui segue un elenco di orrori, errori, cattiverie e meschinità.