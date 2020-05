Sondaggi elettorali SWG, in crescita Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia (Di martedì 5 maggio 2020) Sondaggi elettorali SWG, in crescita Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia Sembra il momento degli junior partner secondo i Sondaggi elettorali di SWG per La7. Ovvero degli attuali alleati più piccoli dei partiti maggiori. Nel centrodestra di Fratelli d’Italia, che cresce in una settimana di ben l’1,1%, arrivando al 14,9%, e probabilmente beneficiando del calo ulteriore della Lega, che va dal 28,2% al 27,3%. Segui Termometro Politico su Google News Nella maggioranza di governo è invece il caso del Movimento 5 Stelle, che aumenta del 0,8% portandosi al 16,2%, un record positivo rispetto ai livelli degli ultimi mesi, mentre il PD è sostanzialmente fermo, al 20,2%. Questi trend sono il risultato di un appannamento dell’immagine di Salvini, cosa di cui Meloni si avvantaggia, e dell’aumento di popolarità di Conte, che ... Leggi su termometropolitico Ultimi Sondaggi elettorali SWG per La 7 di oggi : Lega in calo - volano Meloni e M5S

