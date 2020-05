Sicilia, mistero sul bonus ai dipendenti per accelerare le pratiche sulla Cig. Ministra Dadone attiva ispettori. Sindacati: ‘Solo fango’ (Di martedì 5 maggio 2020) Un bonus economico per incentivare i lavoratori della Regione Siciliana a lavorare. Ma mentre i sindacati esultano, la Regione nega tutto. E la Ministra della Pubblica amMinistrazione invia gli ispettori. Sull’isola ha scatenato il caos la notizia di un accordo tra la Regione e alcuni sigle sindacali che assegnerebbe 10 euro, ridotti a otto nel giro di qualche settimana, a 140 dipendenti dell’assessorato Lavoro per incentivarli a evadere più pratiche possibili. Lo scopo è utilizzare altri 100 dipendenti regionali, al momento in smart working, e quindi velocizzare la trasmissione all’Inps dei decreti per la cassa integrazione in deroga. Ad attenderla in Sicilia sono ancora ben 37mila aziende con 130 mila lavoratori. Mentre le pratiche analizzate sono ancora pochissime: circa 4mila che riguardano poco più di novemila lavoratori. Al momento esiste ... Leggi su ilfattoquotidiano Dalla Francia alla Sicilia con una Renault 4 gialla : svelato il mistero

Un bonus economico per incentivare i lavoratori della Regione Siciliana a lavorare. Ma mentre i sindacati esultano, la Regione nega tutto. E la ministra della Pubblica amministrazione invia gli ispett ...

Bonus ai dipendenti per sbloccare la cassa integrazione, il ministro Dadone manda gli ispettori alla Regione

Ancora bufera alla Regione per la richiesta di un bonus da parte dei dipendenti regionali per sbloccare le richieste di cassa integrazione. «Siamo in un momento delicatissimo per tutto il Paese e mi l ...

