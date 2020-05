Nuovo stadio Pinto, il sindaco Marino: “Compiuto un altro passo” (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si è conclusa la procedura della Conferenza dei Servizi per l’analisi del progetto del Nuovo stadio della Città di Caserta. Il Comune ha recepito tutti i pareri e le prescrizioni degli enti preposti. Il progetto sarà immediatamente integrato con quanto richiesto per fare in modo che già nelle prossime settimane possa essere portato all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione. “Abbiamo compiuto un altro grande passo avanti – ha detto il sindaco Carlo Marino – verso la realizzazione del Nuovo stadio Pinto e ne sono davvero felice. Ringrazio tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi per i contributi trasmessi che serviranno a migliorare questo ambizioso progetto. Una sfida importante portata avanti con la Casertanae con il presidente D’Agostino, che ... Leggi su anteprima24 Tottenham - a rischio le sfide di NFL nel nuovo stadio

Nuovo Stadio Milano : novità importante per Milan e Inter

Nuovo stadio Inter e Milan : incontro fra club e Comune (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si è conclusa la procedura della Conferenza dei Servizi per l’analisi del progetto deldella Città di Caserta. Il Comune ha recepito tutti i pareri e le prescrizioni degli enti preposti. Il progetto sarà immediatamente integrato con quanto richiesto per fare in modo che già nelle prossime settimane possa essere portato all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione. “Abbiamo compiuto ungrande passo avanti – ha detto ilCarlo– verso la realizzazione dele ne sono davvero felice. Ringrazio tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi per i contributi trasmessi che serviranno a migliorare questo ambizioso progetto. Una sfida importante portata avanti con la Casertanae con il presidente D’Agostino, che ...

Tammeo6 : @Maicuntent1986 Ecco perché Roma e Lazio non avranno mai un nuovo stadio - Bizio731 : @4n1mo51t1som1n4 Giulini sta pensando al nuovo centro commerciale/stadio - sigma_tao : Maradona iniziò poi la sua corsa di 60 metri in 10 secondi diritto verso la porta inglese Il 26 la sua prima squad… - VoceGiallorossa : ??? #StadiodellaRoma, l'assessore Calabrese: 'Siamo sempre stati fiduciosi, ma non dipende soltanto da noi' #ASRoma -