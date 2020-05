Lutto in tv In questi anni ci ha fatto tanto ridere | oggi ci fa piangere È andato via

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 maggio 2020) In tanti ricordano il suo volto: purtroppo è morto a Napoli Mimmo Sepe, lo storico attore e caratterista teatrale, noto al grande pubblico per le sue apparizioni al Seven Show. A darne l’annuncio è stato Corrado Taranto, suo grande amico e compagno di scena negli’80 e ’90. Nato a Napoli il 16 aprile 1955, Mimmo Sepe è stato attore di razza, lavorando per numerose compagnie teatrali di rilievo sfruttando la sua corpulenta mole per ruoli particolari e sempre comici. Non si sa molto, ma in queste ore c’è grande cordoglio nel mondo dello spettacolo napoletano per la scomparsa del ‘gigante buono’ del teatro. In queste ore sulla sua pagina Facebook, tante testimonianze e ricordi. Domenico Sepe, in arte Mimmo, inizia la sua carriera teatrale nel 1973, all’età di 18recitando per “I giovani del ...