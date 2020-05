Il rapimento di Jimi Hendrix da parte della Mafia | ecco cosa accadde

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 5 maggio 2020) Era il 10 settembre 1969, quandoe la sua band, i Gypsy Sun and Rainbows erano al Salvation, un locale newyorchese di proprietàben noto al chitarrista. La rock star era solito recarsi in quel locale in cerca di cocaina. La storia, tra cronaca e leggenda, narra che fuori dal localeincontra alcuni tizi che crede dei pusher. Questi individui loschi portano con séin un appartamento, costringendolo a telefonare al suo manager, Michael Jeffery, per rompere il contratto che lo lega a lui. A quel punto, il manager si dà da fare insieme al suo business partner Jerry Morrison, un tipo alquanto losco. Quest’ultimo racconterà di aver contattato un boss che, informato sulavvenuto senza il permesso diNostra, gli avrebbe dato l’indirizzo dove recuperare il musicista. Si vocifera che in ...