“Il Coronavirus è colpa vostra, lesbiche di m***a. Vi violento”: gli insulti a una coppia di ragazze (Di martedì 5 maggio 2020) “Il Coronavirus è colpa vostra, lesbiche di m***a. Vi violento”: gli insulti a una coppia di ragazze Una triste vicenda quella di Erika Mattina (di Monza) e Martina Tammaro (di Arona), una coppia vittima di un episodio di omofobia. “L’odio non va in quarantena”, scrivono le due ragazze in una lettera pubblicata su Leggo. Neppure durante questa fase difficile legata all’emergenza Coronavirus, infatti, gli odiatori hanno smesso di scagliarsi contro chi è ritenuto diverso o più debole. L’insulto più stupido e ignorante ha colpito Erika e Martina, vale a dire quello di aver portato il Coronavirus. La loro “colpa”? Essere lesbiche. “Non solo hanno trovato il modo di insultarci, ancora e ancora, ma ci hanno anche attribuito “la colpa” per l’arrivo del Coronavirus. Ed anche per tutte le ... Leggi su tpi Coronavirus - il primario De Donno : “Il plasma è l’arma migliore che abbiamo al momento. Non cerco la notorietà - mi interessa salvare vite”

"Il Coronavirus è colpa vostra, lesbiche di m***a. Vi violento": gli insulti a una coppia di ragazze Una triste vicenda quella di Erika Mattina (di Monza) e Martina Tammaro (di Arona), una coppia vittima di un episodio di omofobia. "L'odio non va in quarantena", scrivono le due ragazze in una lettera pubblicata su Leggo. Neppure durante questa fase difficile legata all'emergenza Coronavirus, infatti, gli odiatori hanno smesso di scagliarsi contro chi è ritenuto diverso o più debole. L'insulto più stupido e ignorante ha colpito Erika e Martina, vale a dire quello di aver portato il Coronavirus. La loro "colpa"? Essere lesbiche. "Non solo hanno trovato il modo di insultarci, ancora e ancora, ma ci hanno anche attribuito "la colpa" per l'arrivo del Coronavirus. Ed anche per tutte le ...

