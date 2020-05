Gualtieri sul decreto maggio: “Contributi a fondo perduto” (Di martedì 5 maggio 2020) Nel decreto maggio, che potrebbe vedere la luce entro questa settimana, sarebbero contenute “misure molto importanti a sostegno delle imprese“. Questo quanto avrebbe dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione alla Camera. I provvedimenti liquidità precedenti, secondo quanto emerso, starebbero restituendo i primi risultati positivi “al netto delle difficoltà iniziali” e, tra i sostegni previsti, sarebbe in dirittura d’arrivo un piano di contributi a fondo perduto. Contributi a fondo perduto per le imprese “Nel decreto che stiamo completando ci saranno misure molto importanti a sostegno delle imprese anche sotto forma di contributi a fondo perduto a sostegno della capitalizzazione, degli investimenti e dell’innovazione“. Sono queste le parole di Roberto Gualtieri, ministro ... Leggi su thesocialpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Gualtieri : “Sullo scostamento auspico largo sostegno”

Gualtieri : "Per tutto il 2020 eliminata l'Iva sulle mascherine"

