Fondi, in manette 23enne: beccato a spacciare hashish in strada

Questa mattina i carabinieri di Fondi hanno arrestato un 23enne, il quale nel corso di servizi di controllo del territorio, è stato sorpreso subito dopo aver ceduto ad un giovane del luogo una dose di hashish. Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno consentito di rinvenire 5 grammi della medesima sostanza, suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente nonchè la somma contante, presumibile provento dell'attività' di spaccio. L'arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, dove rimarrà ristretto, al regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.

