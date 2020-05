Everton, sponsor… in erba: contatti con azienda di cannabis (Di martedì 5 maggio 2020) L’Everton potrebbe diventare il primo club a vestire sulla propria maglia il logo di una società che distribuisce prodotti a base di cannabis. La Swissx, infatti, sarebbe in contatto con la società di Liverpool per la sponsorizzazione di maglia a partire dalla prossima stagione. A confermare la trattativa è stato lo stesso CEO della Swissx, Alki … L'articolo Everton, sponsor… in erba: contatti con azienda di cannabis è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 maggio 2020) L’potrebbe diventare il primo club a vestire sulla propria maglia il logo di una società che distribuisce prodotti a base di. La Swissx, infatti, sarebbe in contatto con la società di Liverpool per la sponsorizzazione di maglia a partire dalla prossima stagione. A confermare la trattativa è stato lo stesso CEO della Swissx, Alki … L'articolo, sponsor… incondiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

