De Luca spegne i “focolai” dal Nord | “Grazie a Dio è andata bene”

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Eravamo estremamente preoccupati che in Campania arrivasse un focolaio dal, ma grazie a Dio èbene”. Nella consueta diretta streaming, Vincenzo De, presidente della Regione Campania, tranquillizza i cittadini sulla questione rientri dale annuncia importanti aggiornamenti sulle principali questioni che riguardano la Fase 2. “Duemila persone controllate arrivate su auto, aerei, treni. Abbiamo avuto 15 persone che avevano la temperatura superiore a 37,5 gradi, abbiamo fatto 19 tamponi e 17 negativi. Attendiamo i risultati di altri 2 tamponi. Abbiamo registrato alle Asl 600 persone che ora sono in isolamento per 2 settimane, cui cercheremo di fare i tamponi per ridurre i loro tempi di quarantena”, dichiara De. “In Campania proseguiranno i controlli. I checkpoint sono ad Aversa, Caserta, ...