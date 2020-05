Coronavirus | la ‘prima linea’ che unisce chi lotta contro il virus e chi contro il sistema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Cosa c’entrano la piazza in rivolta di Santiago del Cile (novembre 19) con una distribuzione un po’ avventurosa di ortofrutta gratis nel cortile di case popolari a Torino? La risposta non è poi tanto difficile. E’ un po’ come chiedere: cosa c’entrano i volti coperti e/o mascherati dei giovani che si vogliono proteggere dai gas lacrimogeni con le varietà di mascherine chirurgiche o Ffp2-3 imposte nell’emergenza? In ambedue le occasioni, a poca distanza temporale, mi sono imbattuto in una espressione che personalmente non uso mai, forse perché la trovo un po’ troppo militaresca: la prima linea, sentirsi in prima linea. Primera Linea è il nome che è stato dato al servizio d’ordine improvvisato dei tumultuosi raduni cileni in plaza Italia/plaza Baquedano, ribattezzata plaza de la Dignidad. ...