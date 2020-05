Conte Atlantico. "La nostra politica estera non cambia"

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 maggio 2020) “Posso confermare che lalinea didi oggi è identica a quella di ieri”. Con queste parole, il premier, Giuseppe, replica all’intervista di ieri di Mark Esper, segretario alla Difesa degli Usa sulle alleanze geopolitiche e i rapporti con Russia e Cina. “L’Italia - dicealla Stampa, in merito agli aiuti ricevuti dal nostro Paese per la lotta al coronavirus - nel momento di massima necessità, ha chiesto e ricevuto aiuti da molti Paesi. Tra questi vi sono stati anche la Cina e la Russia. Abbiamo gestito tali aiuti in totale trasparenza sia verso laopinione pubblica sia verso i nostri alleati”.E aggiunge: “Quel che posso dire è che tra gli aiuti ricevuti, a proposito dei quali abbiamo espresso pubblico ringraziamento a ciascuno, mi piace ricordare lo specifico memorandum di sostegno ...