Bonus 600 euro, l’Inps mette in guardia: attenzione ai tentativi di truffa (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Inps avvisa gli utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che servirebbe a ottenere un rimborso o il pagamento del Bonus 600 euro. Si invitano tutti gli utenti a ignorare email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Inps. Si ricorda che le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www.inps.it. e che l’INPS, per motivi di sicurezza, non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili. L'articolo Bonus 600 euro, l’Inps mette in guardia: attenzione ai tentativi di truffa proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Bonus 600 euro Inps : respinte 400 mila domande - ecco le motivazioni

Quando arriva bonus 600 euro aprile e cosa cambia con quello da 1000? Diversi requisiti di reddito

INPS : in corso tentativi di truffa per bonus 600 euro (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Inps avvisa gli utenti che è in corso un tentativo ditramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che servirebbe a ottenere un rimborso o il pagamento del600. Si invitano tutti gli utenti a ignorare email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del600o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Inps. Si ricorda che le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www.inps.it. e che l’INPS, per motivi di sicurezza, non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili. L'articolo600, l’Inpsinaidiproviene da Anteprima24.it.

TgLa7 : ++ #Inps: 4,7 mln domande bonus 600 euro,1,1 mln respinte ++ 225.000 per Iban errato - Agenzia_Ansa : #Inps: 4,7 milioni di domande per il #bonus da 600 euro Oltre 1 milione e 100mila sono state respinte, 225mila per… - fanpage : Truffe online sul bonus da 600 euro, l’allarme Inps: “Non comunicate i dati” - GiovanniDeBlas2 : RT @francofontana43: Sono tanti, più di un milione, gli esclusi dal bonus di 600 euro. E non c’è tempo da perdere... da @ilmanifesto https:… - MarisaBadalocc1 : @INPS_it mi hanno detto che qui le informazioni migliori e persone professionali.... vediamo.... vorrei sapere del… -