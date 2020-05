Amici Speciali: ecco il cast di professionisti del nuovo programma di Canale 5 (Di martedì 5 maggio 2020) Amici Speciali con TIM Insieme per l’Italia, ecco il cast di professionisti del nuovo programma di Maria De Filippi. La diciannovesima edizione di Amici ormai si è chiusa da poco meno di un mese e ha visto Gaia trionfare. Quando iniziò il serale Mediaset aveva annunciato tre puntate di Amici All Stars, con concorrenti delle passate edizioni. Ma questa idea si è evoluta, perchè è arrivata la pandemia, il programma è stato posticipato a tempi migliori e intanto si è evoluto con un nuovo titolo: “Amici Speciali – con TIM insieme per l’Italia” I dettagli sul format sono ancora scarsi. Il programma sarà composto da un cast di 12 professionisti, 5 ballerini e sette cantanti, ecco i nomi: Amici Speciali, il cast Gabriele Esposito (ballerino) Andreas Muller (ballerino) Umberto Gaudino (ballerino) Javier Rojas ... Leggi su dituttounpop Amici Speciali cast - torna anche Anna Pettinelli : svelati altri nomi

