Amici Speciali: ecco chi sarà il direttore artistico (Di martedì 5 maggio 2020) Continuano le anticipazioni sul nuovo format Amici Speciali ideato da Maria De Filippi. Dopo aver svelato il cast del nuovo programma che andrà in onda su Canale 5, ecco a voi rivelato il nome del direttore artistico. Stiamo parlando di Giuliano Peparini, coreografo di fama internazionale volutissimo da queen Mary. Peparini darà dunque il suo contributo artistico alla maratona benefica Mediaset per un totale di quattro puntate. Che la scelta della conduttrice sia ricaduta su Giuliano Peparini non sorprende affatto. Il famoso coreografo, infatti, collabora a stretto contatto con il talent show da molti anni. Giuliano Peparini, classe 1973, oltre ad essere uno straordinario coreografo italiano è anche un regista teatrale e un bravissimo ballerino. A 24 anni è diventato primo ballerino del Ballet National de Marseille e ha curato molte coreografie per ...

