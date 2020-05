Alimentazione | quali sono i falsi miti? La risposta arriva dalla scienza

(Di martedì 5 maggio 2020) Negli ultimi anni siamo diventanti maniaci dell’e ovviamente idilagano, ma dov’è finisce la verità e comincia la menzogna? Colazione, Fonte foto: PixabayAnche se nel corso degli anni diversi scienziati ci hanno fatto notare i diversida sfatare sull’, spesso ci ostiniamo a credere a credere ai diversi ciarlatano che promettono miracoli e che ci spiegano cosa mangiare e cosa no: ecco a cosa fare attenzione. Un esempio che ci può aiutare a capire qual è un falso mito è: la buccia di mela ha più vitamine del frutto stesso. L’affermazione è del tutto sbagliata, infatti, non vi è alcuna prova che lo dimostri. Un’altro bufala è che se si soffre di anemia, questa può essere “curata” se mangiamo molti spinaci. ...

NdrCcc : RT @lukealb: @NdrCcc @fietsprofessor 'Se una città promuove per i suoi abitanti uno stile di vita meno sedentario, con maggior cura dell'al… - lukealb : @NdrCcc @fietsprofessor 'Se una città promuove per i suoi abitanti uno stile di vita meno sedentario, con maggior c… - AleGnocchi : RT @ISSalute_it: Le #proteine sono le molecole più abbondanti nel nostro corpo dopo l'acqua. Assolvono a funzioni molto importanti, se vuoi… - PivaPaola : RT @ISSalute_it: Le #proteine sono le molecole più abbondanti nel nostro corpo dopo l'acqua. Assolvono a funzioni molto importanti, se vuoi… - fordeborah5 : RT @ISSalute_it: Le #proteine sono le molecole più abbondanti nel nostro corpo dopo l'acqua. Assolvono a funzioni molto importanti, se vuoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Alimentazione quali

CheNews.it

L’esercizio fisico diventa fondamentale per buttar giù i rotolini di troppo, soprattutto gli allenamenti mirati per questa parte del corpo. Ma bisogna agire su più fronti, attraverso l’eliminazione de ...In realtà questi kg non sono costituiti da grassi, ma da acqua e pertanto se si vogliono consolidare i risultati raggiunti e magari dimagrire ancora occorre che alla dieta drenante segua un regime ipo ...