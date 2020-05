Trapani | Quarta donazione di materiale all’Ospedale Sant’Antonio Abate

(Di lunedì 4 maggio 2020), Proseguono le donazioni in favore del Ospedale Sant’Antonio. In questa prima giornata della fase 2, le associazioni Agorà eper il Futuro rappresentate dai presidenti Dario Gentile e Salvatore Novara, insieme a Flora Lorenzino e Giorgia Fontana, hanno provveduto a consegnare presso la direzione sanitaria dell’ Ospedale Sant’Antonioaltroacquistato... L'articolodiall’Ospedale Sant’Antoniopuoi vederlo su: Tvio

