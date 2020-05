Tennis: Matteo Berrettini non giocherà a West Palm Beach per un problema a una caviglia (Di lunedì 4 maggio 2020) Un infortunio alla caviglia toglie a Matteo Berrettini la chance di tornare in campo, sebbene soltanto in esibizione. Il romano, numero 8 del mondo, non giocherà dunque dall’8 al 10 maggio nelle UTR Pro Match Series, previste a West Palm Beach, in Florida, sotto numerose e severe misure di sicurezza. Berrettini, che quest’anno in tema di infortuni è stato particolarmente sfortunato, verrà sostituito dal polacco Hubert Hurkacz. Va anche detto che il numero 1 d’Italia si trova negli States perché lì è rimasto quando la pandemia di coronavirus ha iniziato a imperversare in maniera acuta nel mondo. Gli altri tre partecipanti sono tutti americani: Reilly Opelka, Tommy Paul e Tennys Sandgren. Per quanto riguarda la versione femminile, in scena tra il 22 e il 24 maggio, ci sono l’australiana Ajla Tomljanovic e le statunitensi ... Leggi su oasport Tennis - Matteo Berrettini in campo in Florida dall’8 maggio : chi affronterà? Prime prove verso un ritorno alla normalità

