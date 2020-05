Sui nuovi MacBook Pro la memoria è raddoppiata

(Di lunedì 4 maggio 2020) Oggi Apple ha aggiornato MacBook Pro 13" con la nuova Magic Keyboard e il doppio dello spazio di archiviazione per tutte le configurazioni standard. La nuova linea offre anche processori di decima generazione con prestazioni grafiche fino all'80% più veloci e 16GB dia 3733MHz di serie su alcune configurazioni. Ai processori quad-core si aggiunge il display Retina da 13", Touch Bar e Touch ID, altoparlanti stereo, batteria ad alta capacità a partire da 1.529 euro. La nuova Magic Keyboard è stata prima introdotta su MacBook Pro 16" e poi aggiunta a marzo su MacBook Air. La Magic Keyboard ha tasti con meccanismo a forbice ridisegnato ed escursione di 1 mm, per scrivere in modo più comodo e stabile. Inoltre i tasti freccia a T capovolta sono più facili da trovare, per esempio mentre si lavora a un ...

Coronavirus, via alla Fase 2: a Milano stamani le prime file di un centinaio di persone in coda alla stazione Centrale ai controlli per accedere ai treni. Hanno cambiato volto, rispetto a come si era ...15 linee con orari dalle 7 alle 20 e stop alla vendita dei biglietti a bordo, che potranno essere acquistati nei punti vendita autorizzati. Questo il nuovo piano di esercizio per il servizio di traspo ...