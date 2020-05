Serve un Piano nazionale per la mobilità, soprattutto ora (Di lunedì 4 maggio 2020) Il dopo Coronavirus (la fase 2 e poi la fase 3) avrà al centro il tema della mobilità. La ripartenza del Paese avverrà solo se sarà possibile muoversi in modo ordinato. E se vogliamo evitare un aumento dell’uso dell’auto privata, occorre un Piano serio.Il rischio di più auto, più inquinamento e più congestione è alto, ma abbiamo anche una grande opportunità per riorganizzare complessivamente la nostra mobilità in senso sostenibile, aumentando la quota di mobilità pubblica e riducendo l’uso dell’auto. Intanto oltre 4,5 milioni di persone si apprestano Piano Piano a tornare a lavoro.La preoccupazione nelle aziende di trasporto è alta ma l’obiettivo, per questa prima fase di ripartenza, è riportare i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici, pur in presenza di regole di ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Cirino Pomicino : “Serve subito un piano per il domani”

Coronavirus - Cirino Pomicino : “Serve subito un piano per il domani”

Prodi : "Serve un piano dello Stato per far ripartire le imprese" (Di lunedì 4 maggio 2020) Il dopo Coronavirus (la fase 2 e poi la fase 3) avrà al centro il tema della mobilità. La ripartenza del Paese avverrà solo se sarà possibile muoversi in modo ordinato. E se vogliamo evitare un aumento dell’uso dell’auto privata, occorre unserio.Il rischio di più auto, più inquinamento e più congestione è alto, ma abbiamo anche una grande opportunità per riorganizzare complessivamente la nostra mobilità in senso sostenibile, aumentando la quota di mobilità pubblica e riducendo l’uso dell’auto. Intanto oltre 4,5 milioni di persone si apprestanoa tornare a lavoro.La preoccupazione nelle aziende di trasporto è alta ma l’obiettivo, per questa prima fase di ripartenza, è riportare i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici, pur in presenza di regole di ...

HuffPostItalia : Prodi: 'Serve un piano dello Stato per far ripartire le imprese' - LaStampa : Il sindaco Sala: «I controlli non bastano, i cittadini devono avere comportamenti corretti». Da oggi sui mezzi pubb… - CarloCalenda : Per salvare il sistema industriale europeo serve un piano in due fasi della Commissione UE: liquidità immediata all… - boettoisabella1 : RT @HuffPostItalia: Serve un Piano nazionale per la mobilità, soprattutto ora - myfemax : RT @HuffPostItalia: Serve un Piano nazionale per la mobilità, soprattutto ora -

Ultime Notizie dalla rete : Serve Piano Fase 2, a Messina riapre il 20% dei cantieri. Feneal Uil: "Serve piano di investimenti" Messina Oggi Fase 2 in Sicilia, Musumeci: "Serve un piano urgente di ricostruzione"

"Deve essere un Piano frutto di concertazione, asciutto, essenziale, attuabile in tempi celeri. Per questo, dopo l'approvazione, ieri all’Ars, della legge di Stabilità, che contiene provvedimenti emer ...

Serve un Piano nazionale per la mobilità, soprattutto ora

Il dopo Coronavirus (la fase 2 e poi la fase 3) avrà al centro il tema della mobilità. La ripartenza del Paese avverrà solo se sarà possibile muoversi in modo ordinato. E se vogliamo evitare un aument ...

"Deve essere un Piano frutto di concertazione, asciutto, essenziale, attuabile in tempi celeri. Per questo, dopo l'approvazione, ieri all’Ars, della legge di Stabilità, che contiene provvedimenti emer ...Il dopo Coronavirus (la fase 2 e poi la fase 3) avrà al centro il tema della mobilità. La ripartenza del Paese avverrà solo se sarà possibile muoversi in modo ordinato. E se vogliamo evitare un aument ...