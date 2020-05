Ratzinger denuncia: "Vogliono silenziare la mia voce" (Di lunedì 4 maggio 2020) Francesco Boezi Joseph Ratzinger torna a parlare della sua rinuncia. Il papa emerito, però, ha anche rivelato come qualcuno voglia "silenziarlo" Il papa emerito Joseph Ratzinger continua a far parlare di sè. La pubblicazione dell'opera biografica a firma di Peter Seewald, "Ein Leben", che in Italia dovrebbe uscire in autunno, ha fornito un' ulteriore occasione: Benedetto XVI è tornato a parlare in pubblico, seppur in forma scritta. E la frase che sta rimbalzando in queste ore sulle agenzie sembra destinata a suscitare più di qualche riflessione: "I veri motivi per cui Vogliono silenziare la mia voce non voglio analizzarli" . L'ex pontefice si riferisce, con ogni probabilità, alle critiche che riceve ogni volta che viola, per così dire, quella presunta promessa di silenzio, che però non ha pronunciato quando ha rinunciato al ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 maggio 2020) Francesco Boezi Josephtorna a parlare della sua rinuncia. Il papa emerito, però, ha anche rivelato come qualcuno voglia "silenziarlo" Il papa emerito Josephcontinua a far parlare di sè. La pubblicazione dell'opera biografica a firma di Peter Seewald, "Ein Leben", che in Italia dovrebbe uscire in autunno, ha fornito un' ulteriore occasione: Benedetto XVI è tornato a parlare in pubblico, seppur in forma scritta. E la frase che sta rimbalzando in queste ore sulle agenzie sembra destinata a suscitare più di qualche riflessione: "I veri motivi per cuila mianon voglio analizzarli" . L'ex pontefice si riferisce, con ogni probabilità, alle critiche che riceve ogni volta che viola, per così dire, quella presunta promessa di silenzio, che però non ha pronunciato quando ha rinunciato al ...

