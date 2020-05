Per Salvini la Cina ha contagiato il mondo e ora deve pagare (Di lunedì 4 maggio 2020) Una corsa folle quella della destra italiana e in particolar modo di Salvini. L’obiettivo è sempre lo stesso: incanalare la rabbia popolare per i disagi causati dal Covid-19 verso un obiettivo tangibile. E mentre dagli USA arriva la pesante accusa, da parte di un amministrazione Trump alle prese con una grave crisi di consenso interno, che il virus sia fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan e che la Cina abbia tenuto nascosto la portata del contagio al mondo, la destra nostrana non perde certo tempo. ICon i consensi in discesa secondo i sondaggi da quando è cominciata l’emergenza Covid-19, anche il Capitano segue l’onda sinofoba che viene dalla Casa Bianca e attacca la Cina senza mezzi termini, postando l’estratto di un’intervista del TgCom di Gianandrea Gaiani, direttore di “Analisi Difesa”. La Cina. Prima contagia mezzo mondo, ... Leggi su giornalettismo Salvini su Instagram : “Vivo in una casa misera? Chi ha tanti soldi è perché lavora tanto”

Live Non è la d'Urso - Matteo Salvini suona la sveglia all'Europa : chieda i danni alla Cina per il coronavirus

Sondaggi - Demos : “Fiducia nel governo in calo - ma ancora al 63%. Conte in testa - Zaia e Speranza superano Meloni e Salvini” (Di lunedì 4 maggio 2020) Una corsa folle quella della destra italiana e in particolar modo di. L’obiettivo è sempre lo stesso: incanalare la rabbia popolare per i disagi causati dal Covid-19 verso un obiettivo tangibile. E mentre dagli USA arriva la pesante accusa, da parte di un amministrazione Trump alle prese con una grave crisi di consenso interno, che il virus sia fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan e che laabbia tenuto nascosto la portata del contagio al, la destra nostrana non perde certo tempo. ICon i consensi in discesa secondo i sondaggi da quando è cominciata l’emergenza Covid-19, anche il Capitano segue l’onda sinofoba che viene dalla Casa Bianca e attacca lasenza mezzi termini, postando l’estratto di un’intervista del TgCom di Gianandrea Gaiani, direttore di “Analisi Difesa”. La. Prima contagia mezzo, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Fosse per me le autocertificazioni le toglierei a tutti. Nessuno si va a cercare un virus. Via autocertif… - borghi_claudio : La lettera di @matteosalvinimi oggi sul @sole24ore Un vero manifesto di quello che dovrà essere il nostro approcci… - AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] Domani comincia la fase 2. Salvini tifa per il condono. E Renzi crolla ancor di più nei sondaggi… - NapolitanoIda : @artacum @stefi1966r E niente questo successo a dare per veritiere le urla della Meloni le parole di Salvini..che i… - LibertoGiacomo : @AngeloCiocca @LegaSalvini @LNlegalombarda @Noiconsalvini in 15 mesi di governo della lega in tempo di pace,nessuno… -