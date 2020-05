Niente Dap per Di Matteo perché avrebbe infastidito i mafiosi? Bonafede dia una risposta chiara (Di lunedì 4 maggio 2020) Alla fine il ministro Bonafede si ritrova schiacciato dallo stesso assolutismo che il Movimento 5 Stelle ha continuato a usare in tutta la sua comunicazione politica: nella visione di tutto bianco o nero il magistrato Nino Di Matteo (la cui carriera parla senza dare adito a fraintendimenti nella lotta alla mafia) è uno scoglio duro da superare e ciò che è accaduto ieri durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti apre una crisi politica che richiede qualcosa di più di un semplice chiarimento raffazzonato. C’è bisogno di spiegazioni serie, di illustrare con chiarezza le scelte fatte e, nel caso, di prendersi la responsabilità di eventuali errori. Che siano stati scarcerati importanti boss mafiosi al 41 bis è un fatto. Si può discutere delle motivazioni e dell’iter burocratico che ha portato a questo ma il boss dei ... Leggi su tpi Caos tra Governo e magistrati - Di Matteo : “Niente Dap dopo i timori dei boss”. Bonafede : “Non è così - sono esterrefatto”

Caos tra Governo e magistrati - Di Matteo : “Niente Dap per timore dei boss”. Bonafede : “Non è così - sono esterrefatto”

Anche il Giro si ferma. Niente partenza il 9 maggio - salta la trasferta a Budapest : rinviato a data da destinarsi (Di lunedì 4 maggio 2020) Alla fine il ministrosi ritrova schiacciato dallo stesso assolutismo che il Movimento 5 Stelle ha continuato a usare in tutta la sua comunicazione politica: nella visione di tutto bianco o nero il magistrato Nino Di(la cui carriera parla senza dare adito a fraintendimenti nella lotta alla mafia) è uno scoglio duro da superare e ciò che è accaduto ieri durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti apre una crisi politica che richiede qualcosa di più di un semplice chiarimento raffazzonato. C’è bisogno di spiegazioni serie, di illustrare con chiarezza le scelte fatte e, nel caso, di prendersi la responsabilità di eventuali errori. Che siano stati scarcerati importanti bossal 41 bis è un fatto. Si può discutere delle motivazioni e dell’iter burocratico che ha portato a questo ma il boss dei ...

Agenzia_Ansa : Di Matteo: 'Niente Dap dopo i timori dei boss'. Bonafede 'esterrefatto'. Botta e risposta fra il magistrato e il mi… - GFalzi : RT @ConteZero76: Di Matteo non sarebbe stato esattamente questo grande acquisto al DAP, però se la notizia è vera è inquietante per DUE cos… - rosarioT1970 : RT @ConteZero76: Di Matteo non sarebbe stato esattamente questo grande acquisto al DAP, però se la notizia è vera è inquietante per DUE cos… - AlvisiConci : RT @ConteZero76: Di Matteo non sarebbe stato esattamente questo grande acquisto al DAP, però se la notizia è vera è inquietante per DUE cos… - Pelo1944Alberto : RT @Gianni_Pisa: #bonafede di nome e di...fatto? ?????? -