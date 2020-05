Marino, esplosione nella casa in via Carissimi: palazzo sventrato e feriti (Di lunedì 4 maggio 2020) Un boato, l'esplosione e il palazzo sventrato. Il disastro si è consumato poco dopo le 19.30 nel centro storico di Marino, città dei Castelli Romani. Il botto in uno degli appartamenti tra il piano terra e il secondo piano ha distrutte tre case e ferito tre persone: un uomo, una donna e una bambina Leggi su iltempo Roma - esplosione in palazzina a Marino : persone sotto le macerie (Di lunedì 4 maggio 2020) Un boato, l'e il. Il disastro si è consumato poco dopo le 19.30 nel centro storico di, città dei Castelli Romani. Il botto in uno degli appartamenti tra il piano terra e il secondo piano ha distrutte tre case e ferito tre persone: un uomo, una donna e una bambina

