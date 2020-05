I saldi potrebbero slittare | parlano l’assessore Picucci e le associazioni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’ipotesi di un rinvio deidi fine stagione anche in Campania, come effetto collaterale dell’emergenza Coronavirus, è ogni giorno più realistica. Con i negozi chiusi da oltre due mesi e con la prospettiva di una riapertura a metà maggio che appare ancora incerta, risulta difficile che il periodo di sconti possa partire ad inizio luglio. Il commento della Confesercenti, espresso dal presidente Gianluca Alviggi, è sarcastico: “Questa cosa mi fa sorridere. Siamo chiusi da due mesi, forse apriremo il prossimo 18 maggio, ma con probabili criticità per il restante del mese e forse per giugno. In questa situazione stiamo valutando di aprire con merce scontata proprio a causa della pandemia. Iper come la penso dovrebbero partire verso il mese di agosto”. Alviggi ha anche ...