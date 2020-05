Henné sopracciglia per uno sguardo al top con il fai da te!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’henné alleè un metodo rivoluzionario, decisamente valido per disegnare l’arcata in modo definito, ma naturale, rispettando il colore originario e sottolineando lo. Se siete a caccia di rimedi per coprire i primi peletti bianchi, o colmare i vuoti e valorizzare i lineamenti, potrete trovare la soluzione fai da te con il bio-tatuaggio. Curiose? Iniziamo! Bio-tatuaggio: in cosa consiste. Vi state chiedendo se l’henné faccia al caso vostro? Sicuramente sì e per questi semplici motivi: anzitutto è un prodotto del tutto naturale, una polvere colorante che si ottiene dal Lawsonia Inermis. Le foglie ed i rami di questo arbusto sono ricchi di un pigmento arancio-rosso che, oltre a colorare, nutre e lucida. E’ considerato un vero toccasana per la cura dei capelli, nel pieno rispetto del PH naturale. Essendo la ...