**Giustizia: Crippa, ‘Bonafede in prima linea contro mafia, vicini a lui’** (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – ‘Il ministro Alfonso Bonafede è stato sempre in prima linea a tutela della legalità, nella lotta ad ogni forma di criminalità, e contro tutte le mafie. Il suo lavoro lo dimostra. Chi dice il contrario e, addirittura, ne chiede le dimissioni, o mente, o è in malafede. Siamo accanto al ministro della Giustizia”. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.L'articolo **Giustizia: Crippa, ‘Bonafede in prima linea contro mafia, vicini a lui’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – ‘Il ministro Alfonso Bonafede è stato sempre ina tutela della legalità, nella lotta ad ogni forma di criminalità, etutte le mafie. Il suo lavoro lo dimostra. Chi dice il contrario e, addirittura, ne chiede le dimissioni, o mente, o è in malafede. Siamo accanto al ministro della Giustizia”. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide.L'articolo, ‘Bonafede ina lui’** CalcioWeb.

maurizio_crippa : RT @davidallegranti: Francesco Basentini, capo delle carceri, si è dimesso in ritardo di quasi due mesi – Perché il rischio sanitario in ca… - maurizio_crippa : RT @davidallegranti: Poi arriva il decreto Cura Italia, con una parte sulle carceri. E, sorpresa, le norme per ridurre il sovraffollamento… -

Ultime Notizie dalla rete : **Giustizia Crippa Giustizia: Crippa, 'Bonafede in prima linea contro mafia, vicini a lui' Affaritaliani.it Dino Petralia nominato direttore del Dap: un siciliano a capo delle carceri

Un pm in prima linea nel contrasto ai clan, ma sempre attento al rispetto delle regole. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede chiude in tempi rapidissimi la crisi che si era aperta al vertice d ...

Pm antimafia Petralia nuovo capo delle carceri

ROMA, 2 MAG - Un pm in prima linea nel contrasto ai clan, ma sempre attento al rispetto delle regole. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede chiude in tempi rapidissimi la crisi che si era apert ...

Un pm in prima linea nel contrasto ai clan, ma sempre attento al rispetto delle regole. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede chiude in tempi rapidissimi la crisi che si era aperta al vertice d ...ROMA, 2 MAG - Un pm in prima linea nel contrasto ai clan, ma sempre attento al rispetto delle regole. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede chiude in tempi rapidissimi la crisi che si era apert ...