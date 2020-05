Ginnastica artistica, gli Europei potrebbero disputarsi in autunno! Parigi toglie la disponibilità per l’evento femminile (Di lunedì 4 maggio 2020) Gli Europei 2020 di Ginnastica artistica si sarebbero dovuti disputare in queste settimane, la versione femminile a Parigi e quella maschile a Baku. Ovviamente la pandemia ha impedito la regolare disputa di queste rassegne continentali che potrebbero essere recuperate in autunno: a chiarirlo è stata la European Gymnastics (ex UEG), la Federazione ha svelato le proprie intenzioni e ha fatto alcune importanti precisazioni. La kermesse femminile non andrà in scena nella capitale francese perché il comitato locale si è tirato indietro a causa dell’emergenza sanitaria, bisognerà dunque trovare un altro organizzatore e chissà non che sia proprio Baku visto che la capitale dell’Azerbaijan ha ribadito la propria disponibilità a ospitare l’evento maschile. C’è anche l’intenzione di recuperare gli Europei di ... Leggi su oasport Ginnastica artistica : Fate - via libera! L’Italia può tornare ad allenarsi - i big azzurri rivedono la palestra. E le prossime gare?

Ginnastica artistica - verso un 2021 di fuoco con Olimpiadi e Mondiali! Non succedeva da 25 anni

Ginnastica artistica - la NextGen della classe 2005 : i prospetti da seguire - Viktoria Listunova la grande stella (Di lunedì 4 maggio 2020) Gli2020 disi sarebbero dovuti disputare in queste settimane, la versione femminile ae quella maschile a Baku. Ovviamente la pandemia ha impedito la regolare disputa di queste rassegne continentali cheessere recuperate in autunno: a chiarirlo è stata la European Gymnastics (ex UEG), la Federazione ha svelato le proprie intenzioni e ha fatto alcune importanti precisazioni. La kermesse femminile non andrà in scena nella capitale francese perché il comitato locale si è tirato indietro a causa dell’emergenza sanitaria, bisognerà dunque trovare un altro organizzatore e chissà non che sia proprio Baku visto che la capitale dell’Azerbaijan ha ribadito la propria disponibilità a ospitare l’evento maschile. C’è anche l’intenzione di recuperare glidi ...

OA_Sport : Ginnastica artistica, gli Europei potrebbero disputarsi in autunno! Parigi toglie la disponibilità per l’evento fem… - auroretolstoj : all’età di sette/otto anni praticavo ginnastica artistica, ero in gara alle provinciali categoria junior e durante… - enearodriguez : da piccola facevo ginnastica artistica ed ero capace a fare un sacco di cose, mo non riesco nemmeno a toccare la punta dei piedi con le mani - evetessmacher : @utsukushibyun so i nomi dei personaggi perché avevamo fatto la coreografia a ginnastica artistica quando avevo 5 a… - OA_Sport : Ginnastica artistica: Fate, via libera! L’Italia può tornare ad allenarsi, i big azzurri rivedono la palestra. E le… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica Ecco i nomi degli atleti di interesse nazionale Ginnastica Artistica Italiana Musica e medaglie: nel video-staffetta delle regine della ginnastica c'è anche Giorgia Villa!

RCS MediaGroup S.p.A.

La Ginnastica Petrarca inaugura gli allenamenti on-line

Arezzo, 4 maggio 2020 - La Ginnastica Petrarca si appresta ad inaugurare il percorso di allenamenti on-line. Lo stop prolungato dell’attività e l’incertezza sulla ripartenza futura hanno motivato la s ...

RCS MediaGroup S.p.A.Arezzo, 4 maggio 2020 - La Ginnastica Petrarca si appresta ad inaugurare il percorso di allenamenti on-line. Lo stop prolungato dell’attività e l’incertezza sulla ripartenza futura hanno motivato la s ...