Ginnastica artistica: Fate, via libera! L’Italia può tornare ad allenarsi, i big azzurri rivedono la palestra. E le prossime gare? (Di lunedì 4 maggio 2020) Via libera! Gli atleti professionisti e di interesse nazionale aspettavano con grande trepidazione la giornata di oggi: da lunedì 4 maggio tutti i big azzurri possono tornare ad allenarsi in palestra. Dopo un mese di aprile passato totalmente in casa a causa del lockdown, finalmente gli atleti possono vestire i loro abituali panni e rimettersi in moto. Servirà una ripresa graduale, calma, senza smania: non bisognerà strafare perché dopo quattro settimane abbondanti di fermo, durante le quali si è potuto fare poco o nulla tra le mura domestiche, non bisognerà mettere subito sotto stress la muscolatura. Servirà una ripartenza lenta per poi rientrare a pieno regime durante l’estate, in vista dei prossimi impegni. Da oggi via libera per le Fate della Ginnastica artistica che si allenano al PalAlgeco di Brescia, le ragazze di Enrico ... Leggi su oasport Ginnastica artistica - verso un 2021 di fuoco con Olimpiadi e Mondiali! Non succedeva da 25 anni

Ginnastica artistica - la NextGen della classe 2005 : i prospetti da seguire - Viktoria Listunova la grande stella

Ginnastica artistica - come si stanno allenando le atlete nel mondo. Poca palestra e tanto esercizio a casa (Di lunedì 4 maggio 2020) ViaGli atleti professionisti e di interesse nazionale aspettavano con grande trepidazione la giornata di oggi: da lunedì 4 maggio tutti i bigpossonoadin palestra. Dopo un mese di aprile passato totalmente in casa a causa del lockdown, finalmente gli atleti possono vestire i loro abituali panni e rimettersi in moto. Servirà una ripresa graduale, calma, senza smania: non bisognerà strafare perché dopo quattro settimane abbondanti di fermo, durante le quali si è potuto fare poco o nulla tra le mura domestiche, non bisognerà mettere subito sotto stress la muscolatura. Servirà una ripartenza lenta per poi rientrare a pieno regime durante l’estate, in vista dei prossimi impegni. Da oggi via libera per ledellache si allenano al PalAlgeco di Brescia, le ragazze di Enrico ...

OA_Sport : Ginnastica artistica: Fate, via libera! L’Italia può tornare ad allenarsi, i big azzurri rivedono la palestra. E le… - xshotinthedark : Raga io alle prossime Olimpiadi voglio Matsuda nella squadra giapponese di ginnastica artistica MA CHE SIAMO SERI L… - heyoitsmee2 : @onelarrie28 facevo ginnastica artistica, avevo 5 anni e stavamo preparando il saggio di natale, la insegnante ci f… - thecatfish96 : @bracciangeles Di merda? “Ginnaste vite parallele” ha fatto conoscere la ginnastica artistica in tutta Italia. Se v… - michelaontwitt : Non prendevo una culata così forte dai tempi della ginnastica artistica -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica #scopriAmoSGT: Intervista a Giulia Stacul, allenatrice di Ginnastica Artistica Femminile TRIESTEALLNEWS Pinocchio diventa atleta per gli Europei di ginnastica 2009

Questa sera al Mediolanum Forum si svolgerà la cerimonia d'apertura, che aprirà ufficialmente i Campionati Europei di ginnastica artistica 2009. Protagonista della serata sarà Pinocchio. Un mini music ...

Via libera a tennis, ciclismo e ai sessanta atleti della Fratellanza

Si riprende. La luce in fondo al tunnel è ancora lontana ma intanto inizia a vedersi, e di questi tempi è già qualcosa. Il nuovo Dpcm in vigore da oggi consente gli allenamenti in forma individuale de ...

Questa sera al Mediolanum Forum si svolgerà la cerimonia d'apertura, che aprirà ufficialmente i Campionati Europei di ginnastica artistica 2009. Protagonista della serata sarà Pinocchio. Un mini music ...Si riprende. La luce in fondo al tunnel è ancora lontana ma intanto inizia a vedersi, e di questi tempi è già qualcosa. Il nuovo Dpcm in vigore da oggi consente gli allenamenti in forma individuale de ...