Fase 2, Galli lancia l’allarme: “Se non stiamo attenti dovremo richiudere. E sarà il disastro” (Di lunedì 4 maggio 2020) Fase 2. Il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, lancia un avvertimento: “Dobbiamo riuscire a convivere con questa realtà, altrimenti rimaniamo bloccati in una situazione economicamente disastrosa in cui non si riesce a far ripartire nulla. Attenzione che, se si riparte, non si sta attenti e si deve richiudere, sarebbe veramente il disastro”. “L’emergenza non è affatto finita, si sta cominciando a vedere la luce perché ci sono stati i provvedimenti di distanziamento sociale. Tutti fuori senza le debite precauzioni vorrebbe dire cercare guai”: a lanciare l’allarme è Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. Riaprire tutto da domani, sottolinea il medico, significherebbe dimostrare di non aver capito che lo stato dell’emergenza coronavirus ... Leggi su limemagazine.eu Fase 2 - Prof. Galli avvisa : "L'emergenza non è finita. Senza precauzioni ricomincia tutto"

