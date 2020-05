Emigratis, non ci sarà una nuova edizione: ecco perché (Di lunedì 4 maggio 2020) Mentre Italia 1 rispolvera le repliche di Emigratis, tutti (ma tutti chi?) si stanno chiedendo se il programma cult di Pio e Amedeo tornerà con una nuova stagione. La risposta è no. Non ora, perlomeno. "Una nuova stagione? Siamo diventati padri, già stasera sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali", hanno detto a Radio 105 i due comici. "Purtroppo Emigratis l'abbiamo messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, andremo a fare un'edizione di Emigratis da maturissimi".Pio e Amedeo avrebbero dovuto debuttare su Canale 5 con uno show tutto loro, Felicissima Sera. La data prevista per la partenza era il 25 marzo, ma tutto è slittato per cause di forza maggiore. "Eravamo pronti per partire su Canale 5 con un programma ... Leggi su blogo (Di lunedì 4 maggio 2020) Mentre Italia 1 rispolvera le repliche di, tutti (ma tutti chi?) si stanno chiedendo se il programma cult di Pio e Amedeo tornerà con unastagione. La risposta è no. Non ora, perlomeno. "Unastagione? Siamo diventati padri, già stasera sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali", hanno detto a Radio 105 i due comici. "Purtroppol'abbiamo messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, andremo a fare un'dida maturissimi".Pio e Amedeo avrebbero dovuto debuttare su Canale 5 con uno show tutto loro, Felicissima Sera. La data prevista per la partenza era il 25 marzo, ma tutto è slittato per cause di forza maggiore. "Eravamo pronti per partire su Canale 5 con un programma ...

