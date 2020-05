Di Matteo su Bonafede: «Mi voleva capo dell’amministrazione penitenziaria, poi ci ripensò» (Di lunedì 4 maggio 2020) Una crepa insanabile all’interno di una corrente politica in Italia. È di fatto questo ciò che ha rappresentato la dichiarazione del magistrato Nino Di Matteo nel corso della trasmissione Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti. Di Matteo, infatti, aveva detto che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede gli aveva proposto la nomina di capo del Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Una carica di primissimo piano per il pm, a cui erano state date 48 ore per pensarci. Quando tornò da Bonafede con l’intenzione di accettare l’incarico, però, il ministro della Giustizia aveva già cambiato idea. LEGGI ANCHE > M5S al governo? Nino Di Matteo ministro è più di una ipotesi Di Matteo contro Bonafede: «Prima mi propose il Dap, poi cambiò idea» È ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 maggio 2020) Una crepa insanabile all’interno di una corrente politica in Italia. È di fatto questo ciò che ha rappresentato la dichiarazione del magistrato Nino Dinel corso della trasmissione Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti. Di, infatti, aveva detto che il ministro della Giustizia Alfonsogli aveva proposto la nomina didel Dap, il dipartimento dell’amministrazione. Una carica di primissimo piano per il pm, a cui erano state date 48 ore per pensarci. Quando tornò dacon l’intenzione di accettare l’incarico, però, il ministro della Giustizia aveva già cambiato idea. LEGGI ANCHE > M5S al governo? Nino Diministro è più di una ipotesi Dicontro: «Prima mi propose il Dap, poi cambiò idea» È ...

