Da TikTok ai privati | proposte per il futuro dei musei

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ho seguito con particolare interesse e condivisione di pensieri, la diretta Instagram per Artribune di qualche giorno fa, con Massimiliano Tonelli e Antonio Lampis, direttore della DGda cui sono nate queste considerazioni.L’unica realtà italiana che alla chiusura obbligata del lockdown ha risposto con una nuova modalità di apertura sono stati i. I social sono stati letteralmente invasi da iniziative culturali per portare all’esterno i contenuti chiusi alla visita diretta. Ciò è stato possibile non certo dall’oggi al domani, ma grazie a una politica attenta al digitale che trova le fondamenta ben tre anni fa.Nei 452statali italiani i funzionari della comunicazione hanno iniziato a lavorare in stretta sinergia tra loro e con l’ufficio stampa del MIBACT, oggi guidato da Mattia Morandi. Sono state così ideate ...