Coronavirus, primo intervento al cervello su bimbo positivo di 8 mesi (Di lunedì 4 maggio 2020) Ha appena 8 mesi, il piccolo paziente trattato dai chirurghi del Policlinico di Milano, positivo al Covid, e sottoposto con successo ad un’intervento al cervello. All’arrivo al pronto soccorso, il suo quadro clinico è preoccupante: il bimbo è affetto da una rara patologia detta idrocefalo ed è necessario un rapido intervento. Ad aggravare ulteriormente la situazione, il tampone – d’obbligo per i pazienti ospedalieri – rivela che il piccolo ha contratto il Coronavirus. L’equipe medica decide di operare il bambino: l’intervento è un successo e, per la sua eccezionalità, si guadagna uno spazio sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet. Operare pazienti con il Coronavirus: i rischi Somministrare l’anestesia generale a bambini con infezioni respiratorie (come il Sars-CoV-2) è un rischio. ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - il capo di gabinetto di Zingaretti alla Regione Lazio per il primo maggio ha fatto una grigliata fuori casa - multato Albino Ruberti

Coronavirus. Primo maggio 2020 - migliaia di cittadini manifestano davanti a Montecitorio? No! Video del 2019

Coronavirus - gli aggiornamenti dal mondo : un solo nuovo caso in Cina - in Spagna primo giorno di passeggiate e jogging (Di lunedì 4 maggio 2020) Ha appena 8, il piccolo paziente trattato dai chirurghi del Policlinico di Milano,al Covid, e sottoposto con successo ad un’al. All’arrivo al pronto soccorso, il suo quadro clinico è preoccupante: ilè affetto da una rara patologia detta idrocefalo ed è necessario un rapido. Ad aggravare ulteriormente la situazione, il tampone – d’obbligo per i pazienti ospedalieri – rivela che il piccolo ha contratto il. L’equipe medica decide di operare il bambino: l’è un successo e, per la sua eccezionalità, si guadagna uno spazio sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet. Operare pazienti con il: i rischi Somministrare l’anestesia generale a bambini con infezioni respiratorie (come il Sars-CoV-2) è un rischio. ...

virginiaraggi : #coronavirus A Roma tra giovedì e ieri, Primo maggio, eseguiti oltre 20mila controlli da agenti Polizia locale: 97… - rafbarberio : La Francia aveva programmato un’App per Coronavirus per l’11 maggio. Il Primo Ministro ha bloccato tutto fintantoch… - RaiNews : Negli #USA altri 1.450 morti in un giorno, 67.600 in totale. In Nuova Zelanda, invece, primo giorno senza casi - KenHarley_ : RT @acdc473: Mi sento come al primo giorno di scuola, senza scuola. #Fase2 #coronavirus #MayThe4thBeWithYou - LaStampaTV : VIDEO | Coronavirus, primo esodo verso il sud: gli italiani tornano a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primo Coronavirus, primo caso di contagio a Oliena La Nuova Sardegna Tesla, la crescita non si arresta

[Rassegna stampa] La diffusione del Coronavirus e la conseguente crisi che ha colpito l’intero settore dell’automotive sembra non aver influito minimamente sulle prestazioni di Tesla. La casa automobi ...

Fase 2, l'Italia riparte ma non è un "liberi tutti": congiunti e modulo, cosa cambia

Fase 2, si parte. Da oggi - e fino a domenica 17 maggio - si spezzano alcune delle "catene" che dallo scorso 11 marzo avevano tenuto in casa milioni di cittadini. Ma non è un "liberi tutti", ha subito ...

[Rassegna stampa] La diffusione del Coronavirus e la conseguente crisi che ha colpito l’intero settore dell’automotive sembra non aver influito minimamente sulle prestazioni di Tesla. La casa automobi ...Fase 2, si parte. Da oggi - e fino a domenica 17 maggio - si spezzano alcune delle "catene" che dallo scorso 11 marzo avevano tenuto in casa milioni di cittadini. Ma non è un "liberi tutti", ha subito ...