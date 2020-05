Coronavirus, Gruppo Bper dona oltre 3 mln per emergenza (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – Il Gruppo Bper mette a disposizione della collettività oltre 3 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza provocata dalla diffusione dell’epidemia Covid-19. Le risorse complessivamente stanziate sono il risultato di una campagna interna di raccolta fondi denominata ‘Uniti oltre le attese”, il cui ricavato ha raggiunto 2,4 milioni di euro, e delle donazioni già deliberate nelle scorse settimane.Il nuovo progetto ‘Uniti oltre le attese” ha visto la convinta e coesa partecipazione di tutte le componenti del Gruppo bancario, con l’obiettivo di dare un contributo diretto al sostegno di enti, organismi e associazioni che sono impegnati nella gestione dell’emergenza sanitaria, economica e sociale nei territori serviti.In particolare l’alta direzione e il top management del ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - gruppo di avvocati vuole fare causa alla Cina : class action da 200 miliardi

Coronavirus - Gruppo Cap dona 1 milione ai Comuni di Monza e Brianza

Coronavirus - 1 mln euro da Gruppo Cap per 41 Comuni di Monza e Brianza (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – Ilmette a disposizione della collettività3 milioni di euro per fronteggiare l’provocata dalla diffusione dell’epidemia Covid-19. Le risorse complessivamente stanziate sono il risultato di una campagna interna di raccolta fondi denominata ‘Unitile attese”, il cui ricavato ha raggiunto 2,4 milioni di euro, e dellezioni già deliberate nelle scorse settimane.Il nuovo progetto ‘Unitile attese” ha visto la convinta e coesa partecipazione di tutte le componenti delbancario, con l’obiettivo di dare un contributo diretto al sostegno di enti, organismi e associazioni che sono impegnati nella gestione dell’sanitaria, economica e sociale nei territori serviti.In particolare l’alta direzione e il top management del ...

europainitalia : #COVID?19 Nuovo fondo di garanzia paneuropeo da 25 mld??, sostenuto dagli Stati membri, che consente al Gruppo BEI d… - Tg3web : Prima il terremoto, poi il coronavirus. Un gruppo di giovani di Amatrice non si è dato per vinto e ora vende i form… - RaiNews : No del gruppo al prezzo massimo imposto dal governo #mascherine #coronavirus - fisco24_info : Coronavirus, Gruppo Bper dona oltre 3 mln per emergenza : - Adnkronos : #Coronavirus, Gruppo #Bper dona oltre 3 mln per emergenza -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gruppo Coronavirus, Gruppo Bper dona oltre 3 mln per emergenza Metro Il coronavirus attacca anche la pelle: nuove scoperte sulla malattia

Sono i sintomi più comuni del nuoo coronavirus secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Non sono pero' gli unici sintomi. Il malato puo' soffrire anche di diarrea, dolori alla gola, ...

Industria ai minimi, Borse a picco. Fincantieri vola

Tensioni geopolitiche e manifattura ai minimi segnano l’avvio borsistico di maggio – Petrolio Wti in calo, sale il dollaro – Tensione sui Btp – Bene Diasorin e il suo test per coronavirus Aria di temp ...

Sono i sintomi più comuni del nuoo coronavirus secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Non sono pero' gli unici sintomi. Il malato puo' soffrire anche di diarrea, dolori alla gola, ...Tensioni geopolitiche e manifattura ai minimi segnano l’avvio borsistico di maggio – Petrolio Wti in calo, sale il dollaro – Tensione sui Btp – Bene Diasorin e il suo test per coronavirus Aria di temp ...