Coronavirus, diretta – Iniziata la Fase 2: da Roma a Milano controlli in stazione e fermate di bus e metro. Traffico in aumento, ma no criticità (Di lunedì 4 maggio 2020) Pochi pendolari, bus sanificati a metà corsa, traffico in aumento rispetto agli scorsi giorni sia sulle circonvallazioni che lungo le autostrade in direzione sud. E le file in stazione, tra controllo di autocertificazioni, biglietti e misurazione della temperatura con termoscanner: in stazione Centrale a Milano in 192 sono saliti a bordo del primo Frecciarossa in partenza verso Roma e Napoli. Scene simili anche a Termini. Ma nel giorno 1 della Fase 2, il trasporto pubblico, considerato il nodo critico nell’uscita dal lockdown, regge il primissimo impatto con il ritorno al lavoro di 4,4 milioni di persone. Né nel capoluogo lombardo né nella Capitale si segnalano problemi o criticità legati ad assembramenti sui mezzi o code alle fermate in attesa del passaggio di bus, tram e metropolitane. CRONACA ORA PER ORA 9.09 – Traffico auto a Milano: prime ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Ricciardi : “Se i contagi aumentano richiudiamo”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : traffico intenso a Milano e Roma - caos sui mezzi pubblici

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Donald Trump accusa la Cina - in Italia inizia la fase 2 (Di lunedì 4 maggio 2020) Pochi pendolari, bus sanificati a metà corsa, traffico in aumento rispetto agli scorsi giorni sia sulle circonvallazioni che lungo le autostrade in direzione sud. E le file in, tra controllo di autocertificazioni, biglietti e misurazione della temperatura con termoscanner: inCentrale ain 192 sono saliti a bordo del primo Frecciarossa in partenza versoe Napoli. Scene simili anche a Termini. Ma nel giorno 1 della2, il trasporto pubblico, considerato il nodo critico nell’uscita dal lockdown, regge il primissimo impatto con il ritorno al lavoro di 4,4 milioni di persone. Né nel capoluogo lombardo né nella Capitale si segnalano problemi o criticità legati ad assembramenti sui mezzi o code alle fermate in attesa del passaggio di bus, tram e metropolitane. CRONACA ORA PER ORA 9.09 – Traffico auto a: prime ...

RaiNews : Se si riaprisse tutto come se il virus fosse sconfitto, torneremmo a un R0 maggiore di 1 e il contagio risulterebbe… - zaiapresidente : ??? #CORONAVIRUS / PRESENTATA IN DIRETTA LA NUOVA ORDINANZA REGIONALE. ??? #Covid_19 #COVID19 - LegaSalvini : IN DIRETTA dal Senato intervento di Alberto Bagnai sulla crisi economica generata dalla pandemia da #coronavirus - bizcommunityit : Coronavirus Fase 2 diretta, a Roma file in metro, più traffico e passeggeri a Termini - instaPressTG : #CRONACA - Coronavirus Fase 2 diretta, a Roma file in metro, più traffico e passeggeri a Termini - Il Messaggero… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diretta Coronavirus in Italia, ultime notizie di oggi: il bollettino della Protezione Civile Sky Tg24 Affitto ramo d’azienda in tempi di Covid-19: quali conseguenze per chi non paga il canone pattuito

L’emergenza Covid-19 ha causato la chiusura al pubblico di diverse attività secondo quanto disposto dai DPCM emanati dal governo. Alcune hanno iniziato a riaprire altre, invece, riapriranno i battenti ...

Scuola e fede Delpini dialoga coi maturandi

Un confronto sulla "fatica e la bellezza di scegliere", sul tavolo temi come scuola e sogni per il futuro, fede e comunità cristiana. L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ieri sera ha dia ...

L’emergenza Covid-19 ha causato la chiusura al pubblico di diverse attività secondo quanto disposto dai DPCM emanati dal governo. Alcune hanno iniziato a riaprire altre, invece, riapriranno i battenti ...Un confronto sulla "fatica e la bellezza di scegliere", sul tavolo temi come scuola e sogni per il futuro, fede e comunità cristiana. L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ieri sera ha dia ...