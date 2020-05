Call of Duty: Warzone ed i suoi misteriosi bunker verranno aperti nella Stagione 4 con l'aggiornamento di Verdansk (Di lunedì 4 maggio 2020) In Call of Duty: Warzone, la mappa Verdansk si evolverà con la prossima Stagione e gli sviluppatori hanno parlato di alcuni dettagli futuri che hanno come protagonisti i misteriosi bunker.Questi bunker fanno parte di una serie di Easter Egg che i giocatori hanno scoperto durante le loro sessioni di gioco e che risultano tutt'oggi ancora inaccessibili. Ma sembra che le cose stiano per cambiare, o almeno, dovremo aspettare l'arrivo della Stagione 4. "Al centro di tutto, tutti stanno ancora cercando di capire cosa sta succedendo e chi è responsabile di ciò che sta accadendo a Verdansk", ha dichiarato il direttore narrativo di Infinity Ward, Taylor Kurosaki."Continueremo a fornire ai nostri giocatori più informazioni, più Easter Egg, e la mappa cambierà e si evolverà mentre cercheranno di venire a capo di questo mistero". Più ... Leggi su eurogamer Call of Duty : Modern Warfare afflitto da un bug che impedisce ai giocatori di guadagnare punti XP e aumentare di livello nei battle pass

Call of Duty Mobile stagione 6 al via - i dettagli : cosa ci aspetta?

