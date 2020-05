Cadavere trovato carbonizzato sul balcone: morto da 20-30 giorni (Di lunedì 4 maggio 2020) Emergono nuovi scioccanti dettagli sul caso dell’uomo ritrovato carbonizzato nell’appartamento in via Fani 60 a Roma, nella zona del Trionfale, domenica. Gli inquirenti hanno cominciato seguendo tutte le piste, ma a chiarire la storia sarebbe stata la donna ritrovata nell’appartamento insieme al Cadavere. Una storia di degrado quella che arriva da Roma. morto da giorni Stando a quanto riporta AdnKronos, l’uomo ritrovato Cadavere avrebbe avuto 59 anni. Secondo il primo esame sul corpo del medico legale, il 59enne sarebbe deceduto già da 20-30 giorni. Il corpo presentava segni di bruciatura, ma dopo un primo esame della casa, gli inquirenti non avevano scoperto corrispettivi segni di bruciatura. Il racconto della donna nell’appartamento A segnalare la presenza del Cadavere, era stato un vicino che aveva visto un piede dell’uomo ... Leggi su thesocialpost Roma - cadavere carbonizzato trovato su un balcone nel quartiere Trionfale

Roma : cadavere di un uomo - con gravi ustioni - ritrovato sul balcone di casa

