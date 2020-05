Tyler Rake | ci sarà un sequel del film Netflix? “Forse” | risponde Joe Russo

(Di domenica 3 maggio 2020) Joe, co-produttore e sceneggiatore di, si è pronunciato sulla possibilità di undeldisponibile su. Joe, co-produttore e sceneggiatore di, si è pronunciato sulla possibilità di undeldisponibile su. Intervistato al riguardo da Collider,ha detto "Forse", per poi essere più preciso: "Quando c'è un personaggio interessante, e un mondo interessante da esplorare insieme a un grande regista, c'è voglia di continuare a esplorarli. Io e mio fratello amiamo i franchise e le storie serializzate. Quindi sarebbe molto bello fare un secondo. Le conversazioni preliminari ci sono state. La domanda è: Ha senso? C'è la storia giusta da raccontare? Siamo felici di raccontarla? Sam Hargrave, il ...

Con protagonista Chris Hemsworth, Tyler Rake è sulla strada per diventare il miglior esordio per un film su Netflix e i fratelli Russo non potrebbero essere più felici È tanta la gioia di Joe e Anthony ...