“Tonali è il più forte, lo voglio nella mia scuderia”, Totti sponsorizza il centrocampista (Di domenica 3 maggio 2020) Francesco Totti è stato ospite delle dirette Instagram di Bobo Vieri. L’ex capitano della Roma ha intrapreso una nuova carriera, quella di scovare talenti in giro per il mondo, ma anche e soprattutto in Italia. Un calciatore sponsorizzato dal Pupone è il centrocampista del Brescia Sandro Tonali. “Cerco di trovare giovani forti e promettenti. Tonali? È il più forte di tutti in quel ruolo. Cercherò di prenderlo assolutamente. Se è anche sveglio viene subito! Penso andrà via dal Brescia, ma dipenderà anche da questo mercato… Adesso sto trattando un giocatore argentino, una mezza punta forte forte. È devastante”. Del Piero show, la frecciata a Bobo Vieri è sul… 5 maggio Repubblica: “mercoledì Conte potrebbe annunciare lo stop del campionato”L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 3 maggio 2020) Francescoè stato ospite delle dirette Instagram di Bobo Vieri. L’ex capitano della Roma ha intrapreso una nuova carriera, quella di scovare talenti in giro per il mondo, ma anche e soprattutto in Italia. Un calciatoreto dal Pupone è ildel Brescia Sandro Tonali. “Cerco di trovare giovani forti e promettenti. Tonali? È il piùdi tutti in quel ruolo. Cercherò di prenderlo assolutamente. Se è anche sveglio viene subito! Penso andrà via dal Brescia, ma dipenderà anche da questo mercato… Adesso sto trattando un giocatore argentino, una mezza punta. È devastante”. Del Piero show, la frecciata a Bobo Vieri è sul… 5 maggio Repubblica: “mercoledì Conte potrebbe annunciare lo stop del campionato”L'articolo ...

ASRomaFeed : Totti e Vieri virali. Francesco: 'Nel suo ruolo Tonali è il più forte di tutti' - totofaz : @FrancescaCphoto Io non farei lo scambio perché Brozo è un regista e Pogbà non lo è. Ma Pogba fosse possibile lo pr… - sportli26181512 : VXL, un blogger: 'Da Koulibaly a Kane: il 'dream team' più forte del mondo. De Ligt e Tonali in panchina, l'allenat… - CalcioWeb : '#Tonali è il più forte, lo voglio nella mia scuderia', #Totti sponsorizza il centrocampista - - sportli26181512 : Totti a Vieri su Instagram: 'Vorrei Tonali con me, se è sveglio accetta': L'ex capitano della Roma ora agente ha in… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tonali più