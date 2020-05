Montecorvino Rovella | trovato in possesso di cocaina e marijuana | arrestato 34enne

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Nella serata del 2 maggio 2020, personale della Squadra Investigativa del Commissariato P.S. di Battipaglia nel Comune diprocedeva al controllo di un’autovettura e del suo conducente L.D.D., di anni 34, pluripregiudicato, residente in Napoli ma di fatto domiciliato in detta cittadina. Da subito, il soggetto si mostrava timoroso e agitato tanto da insospettire il personale operante che, nella fattispecie, decideva di perquisirlo. L’uomo è stato stessoindi circa 11 grammi die di 219 grammi di, sostanza stupefacente rinvenuta nelle parti intime. Le successive operazioni consentivano di rinvenire la somma di 550 euro in contanti, ritenuta dagli inquirenti il profitto dello spaccio, nonché 220 euro in banconote risultate false e un manganello ...

ONDANEWSweb : Scoperto con marijuana e cocaina nascoste nelle parti intime. Arrestato 34enne a Montecorvino Rovella -… - occhio_notizie : Fermato un 34enne pluripregiudicato - VoceDiStrada : Montecorvino Rovella, 19enne arrestato per spaccio - tvoggi : AVEVA CREATO UN DEPOSITO DI DROGA ALL’INTERNO DI UN’AUTO, IN MANETTE 19ENNE I Carabinieri della Stazione di Monteco… -

Ultime Notizie dalla rete : Montecorvino Rovella

anteprima24.it

I Carabinieri della Stazione di Montecorvino Rovella hanno tratto in arresto un 19enne del posto, F.F. le sue iniziali. Il giovane è stato sorpreso girare con fare sospetto lungo via Roma in compagnia ...Pusher arrestato dai carabinieri a Montecorvino Rovella, mentre era con un complice in via Roma. Nello zaino, che aveva a tracolla, i militari hanno trovato l’hashish e le chiavi di un’auto. La droga ...